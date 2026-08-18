Rajasthan Nagar Nikay Election: वार्ड आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज, अब टिकट के इंतजार में दावेदार

जानकारी के मुताबिक खुली आरक्षण लॉटरी के तहत वार्ड नंबर 1, 5, 10, 22, 33, 34 एवं 6 को एससी सामान्य वर्ग के लिए, जबकि वार्ड नंबर, 4, 3 11 एवं 30 को एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं एसटी वर्ग के लिए वार्ड नंबर 9 आरक्षित है। ओबीसी सामान्य वर्ग के लिए वार्ड नंबर 25, 26, एवं 35 सामान्य तथा ओबीसी महिला के लिए वार्ड नंबर 40 आरक्षित किया गया है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 36, 37 और 39 अनारक्षित है। वहीं वार्ड नंबर 2, 17, 38, 20, 27, 18, 19 और 16 महिला वर्ग के लिए अनारक्षित किए गए हैं।