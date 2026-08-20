अब बच्चों को नहीं डराएगी गणित, दौसा में कलक्टर दीदी के नाम से चर्चित IAS सौम्या झा का नवाचार

जिला शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा के अनुसार ‘पढ़ाई विथ एआई’ पोर्टल का संचालन उन सरकारी स्कूलों में किया जाएगा, जहां कंप्यूटर लैब और स्मार्ट बोर्ड की सुविधा उपलब्ध है। यहां एक्सपर्ट विद्यार्थियों को पोर्टल के माध्यम से गणित पढ़ाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान अपने सवाल भी पूछ सकेंगे। एडीईओ अंजुल गुप्ता के अनुसार इसी माह विद्यार्थियों का पहला बेसलाइन टेस्ट कराया जाएगा। इससे विद्यार्थियों के गणित के मौजूदा स्तर का आकलन होगा। इसके बाद उसी के अनुसार पढ़ाई की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रयास रहेगा कि बोर्ड परीक्षा से करीब दो माह पहले दसवीं का पूरा गणित पाठ्यक्रम पूरा हो जाए।