राधा भारद्वाज सम्मानित

लालसोट. नेहरू कालोनी निवासी राधा भारद्वाज को गाजियाबाद में आयोजित समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल अग्रवाल तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रीचंद शर्मा ने प्रदान किया। राधा भारद्वाज व उनके पति पूर्व पार्षद एलएन भारद्वाज लंबे समय से शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। (नि.प्र.)

लालसोट. सम्मान प्राप्त करती राधा भारद्वाज।