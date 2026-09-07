Alwar: अलवर में CM भजनलाल शर्मा का रोड शो आज

रोड शो के दौरान यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। लोगों को परेशानी न हो और मुख्यमंत्री के काफिले की आवाजाही सुचारू रहे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। नगर निगम की टीम ने भी रोड शो के मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाया। बाजारों में सफाई के साथ सड़कों और आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित किया गया। निगम की टीम ने व्यापारियों से दुकानों के बाहर रखा सामान अंदर रखने की समझाइश दी, ताकि रोड शो के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की बाधा नहीं आए।