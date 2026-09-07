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Alwar: अलवर में CM भजनलाल शर्मा का रोड शो, भाजपा ने दिखाई ताकत

CM Bhajanlal Sharma's roadshow in Alwar: अलवर नगर निगम चुनाव में भाजपा के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को शहर में रोड शो किया। हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद खुली जीप में सवार होकर प्रमुख बाजारों से रोड शो किया।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Sep 07, 2026

cm bhajanlal sharma alwar road

अलवर में CM भजनलाल शर्मा का रोड शो (फोटो - पत्रिका)

अलवर नगर निगम चुनाव में भाजपा के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अलवर में रोड शो किया। हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर हेलीपैड पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन राज्यमंत्री संजय शर्मा, पूर्व सांसद डॉ. करण सिंह, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह सहित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका अभिवादन किया गया। बाद में मुख्यमंत्री खुली जीप में सवार होकर शहर के प्रमुख बाजारों से रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। भाजपा ने नगर निगम के सभी वार्डों में जीत का दावा किया है।


मुख्यमंत्री के रोड शो में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटी। कई जगह कार्यकर्ताओं की संख्या भी अपेक्षाकृत कम नजर आई।

रोड शो के दौरान वन राज्यमंत्री संजय शर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ खुली जीप में सवार थे। असहज महसूस होने पर वे जीप में नीचे बैठ गए।

हाई सिक्योरिटी के बीच कार्यकर्ता का सवा लाख का मोबाइल गायब

जगन्नाथ मंदिर से मुख्यमंत्री के शहर में रोड शो के दौरान हाई सिक्योरिटी के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता का करीब सवा लाख रुपए कीमत का मोबाइल गायब हो गया। मोबाइल गुम होने से कार्यकर्ता परेशान नजर आया।

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Updated on:

07 Sept 2026 01:53 pm

Published on:

07 Sept 2026 01:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर में CM भजनलाल शर्मा का रोड शो, भाजपा ने दिखाई ताकत

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