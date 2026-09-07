Alwar News : उम्रकैद की सजा काट रहा बंदी अलवर जेल से फरार, सुबह हाजिरी में चला पता, देर रात किया गिरफ्तार

अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में चोर कमरे का ताला तोड़कर 1 लाख 75 हजार रुपए नकद और आधा तोला सोने का लॉकेट चोरी कर ले गए। पीड़ित सुरेश चंद यादव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि वह पेट्रोल पंप पर काम करता है। एक सितंबर को शाम करीब 5 बजे वह अपने कमरे से ड्यूटी के लिए गया था। उसकी पत्नी व बच्चे भी ससुराल थे। रात की ड्यूटी पूरी करने के बाद अगले दिन 2 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे घर लौटा था। इससे पहले मकान मालिक ने फोन कर कमरे का ताला टूटा होने और चोरी होने की जानकारी दी थी।