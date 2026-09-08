Alwar: अलवर नगर निगम चुनाव में आखिरी रात तक मान-मनुहार, बूथ मैनेजमेंट पर जोर

अलवर नगर निगम चुनाव में मतदान से एक दिन पहले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने अंतिम दौर की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पत्रिका अलग -अलग जगहों पर पहुंचा। सुबह से शुरू हुआ घर-घर संपर्क देर रात तक चलता रहा। प्रत्याशी खुद मतदाताओं से मिले, जबकि कार्यकर्ताओं की अलग-अलग टोलियां अपने क्षेत्रों में संपर्क करती रहीं। अंतिम समय में वोटरों को मतदान के लिए मनाने से लेकर बूथ की व्यवस्था तक पर फोकस रहा।