Alwar: अलवर में पहले चरण की वोटिंग जारी, जानें अब-तक का पूरा अपडेट

अलवर में कई जगह ईवीएम खराब होने की शिकायतें। वार्ड नंबर 53 के स्वराज स्कूल बूथ पर दो घंटे मतदान बंद रहा। मोनालिसा स्कूल में बने बूथ पर ईवीएम खराब। दूसरी ईवीएम लाई गई, वह भी खराब निकली। तीन घंटे बाद शुरू हुआ मतदान।



अलवर के वार्ड नं. 43 में मतदान शुरू होने से पहले दो गुटों में मारपीट। एक जने का सिर फूटा। निवर्तमान पार्षद जगदीप अटल पर आरोप।



कुछ मतदान केंद्रों पर लोग अपने मोबाइल में पहचान पत्र(आईडी) की फोटो खींचकर लाए। सुरक्षा कर्मियों ने मोबाइल बूथ के बाहर रखवाए। वापस घर जाकर आईडी लानी पडी।



ज्यादातर मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं होने की शिकायतें। इसकी वजह से बुजुर्ग मतदाता परेशान होते नजर आए।



काला कुआं स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में बने मतदान केन्द्र पर सुबह 8 बजे वोटर्स की लंबी कतार नजर आई। उधर, गांधी स्कूल का मतदान केंद्र खाली नजर आया। खंडेलवाल स्कूल के मतदान केंद्र पर सुबह कम संख्या में मतदाता पहुंचे।



नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जेके क्लब में मतदान किया। पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केन्द्रीय स्कूल में मतदान किया।



जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने नौगांवा मतदान केंद्र का निरीक्षण किया।