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Alwar: अलवर में पहले चरण की वोटिंग जारी, जानें अब-तक का पूरा अपडेट

Alwar Municipal Body Elections: अलवर जिले में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज 9 सितंबर को मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही अलवर नगर निगम और आसपास की पालिकाओं में वोटर्स की कतारें देखने को मिल रही हैं। सुबह 10 बजे तक मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराई है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Sep 09, 2026

alwar municipal election

अलवर में पहले चरण की वोटिंग

Alwar Municipal Body Elections: अलवर जिले की स्थानीय सरकारों को चुनने के लिए लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। पहले चरण के तहत अलवर नगर निगम समेत रामगढ़, नौगांवा, मालाखेड़ा और बहादरपुर नगर पालिका में आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। सुबह के वक्त ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं का उत्साह साफ नजर आया। जिले के बाकी बचे अन्य निकायों में दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को कराया जाएगा।

शुरुआती 3 घंटों में वोटिंग के आंकड़े

सुबह 10 बजे तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण व कस्बाई इलाकों में शहर के मुकाबले ज्यादा जोश देखा जा रहा है। अलवर नगर निगम क्षेत्र में सुबह 10 बजे तक 18.80 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। वहीं अन्य पालिकाओं में वोटिंग की रफ्तार अच्छी रही।

  • नौगांव नगर पालिका: 37.79%
  • बहादरपुर नगर पालिका: 37.27%
  • मालाखेड़ा नगर पालिका: 35.91%
  • बानसूर नगर पालिका: 33.48%
  • तिजारा नगर परिषद: 33.00%
  • रामगढ़ नगर पालिका: 29.56%
  • भिवाड़ी नगर परिषद: 26.37%
  • नारायणपुर नगर पालिका: 25.56%
  • खैरथल नगर परिषद: 24.37%
  • अलवर नगर निगम: 18.80%

वोटिंग अपडेट

अलवर में कई जगह ईवीएम खराब होने की शिकायतें। वार्ड नंबर 53 के स्वराज स्कूल बूथ पर दो घंटे मतदान बंद रहा। मोनालिसा स्कूल में बने बूथ पर ईवीएम खराब। दूसरी ईवीएम लाई गई, वह भी खराब निकली। तीन घंटे बाद शुरू हुआ मतदान।

अलवर के वार्ड नं. 43 में मतदान शुरू होने से पहले दो गुटों में मारपीट। एक जने का सिर फूटा। निवर्तमान पार्षद जगदीप अटल पर आरोप।

कुछ मतदान केंद्रों पर लोग अपने मोबाइल में पहचान पत्र(आईडी) की फोटो खींचकर लाए। सुरक्षा कर्मियों ने मोबाइल बूथ के बाहर रखवाए। वापस घर जाकर आईडी लानी पडी।

ज्यादातर मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं होने की शिकायतें। इसकी वजह से बुजुर्ग मतदाता परेशान होते नजर आए।

काला कुआं स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में बने मतदान केन्द्र पर सुबह 8 बजे वोटर्स की लंबी कतार नजर आई। उधर, गांधी स्कूल का मतदान केंद्र खाली नजर आया। खंडेलवाल स्कूल के मतदान केंद्र पर सुबह कम संख्या में मतदाता पहुंचे।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जेके क्लब में मतदान किया। पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केन्द्रीय स्कूल में मतदान किया।

जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने नौगांवा मतदान केंद्र का निरीक्षण किया।

नौगांवा और बहादरपुर में सुबह 10 बजे तक ही 37 फीसदी से ज्यादा वोट डल चुके हैं, जो साफ बताता है कि कस्बों में लोग अपने वार्ड पार्षद और स्थानीय मुद्दों को लेकर कितने गंभीर हैं। मालाखेड़ा में भी 35.91 फीसदी मतदान के साथ मजबूत शुरुआत देखने को मिली है। भिवाड़ी, खैरथल और नारायणपुर जैसे क्षेत्रों में भी वोटिंग रफ्तार पकड़ रही है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण भिवाड़ी में सुबह 26.37 फीसदी वोटिंग हुई।

मतदान की ख़ास झलकियां

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Updated on:

09 Sept 2026 12:35 pm

Published on:

09 Sept 2026 11:24 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर में पहले चरण की वोटिंग जारी, जानें अब-तक का पूरा अपडेट

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