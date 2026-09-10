Alwar Nikay Chunav: कल होगा 7 निकायों में मतदान, 1.35 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे वोट

अलवर जिले में नगर निकाय चुनाव के सभी चरणों की मतगणना 14 सितंबर को होगी। मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों की जीत-हार का फैसला सामने आएगा। चुनाव में कई स्थानीय नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के मतदान पर भी सभी की नजर है। 11 सितंबर को सात निकायों में मतदान होने के बाद चुनावी तस्वीर पूरी होगी।