Alwar: अलवर नगर निगम में बनेगा कांग्रेस का बोर्ड- टीकाराम जूली 

जूली ने कहा कि जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई निर्दलीय पार्षद कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं। जूली के अनुसार कांग्रेस अलवर में अपना मेयर बनाएगी और शहर के विकास को प्राथमिकता देगी। जूली ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान वार्डवार स्थिति और जमीनी समीकरणों का आकलन किया है। मतदान के बाद मिले फीडबैक और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर भी पार्टी को अपने पक्ष में परिणाम आने की उम्मीद है। उन्होंने निर्दलीय पार्षदों के समर्थन का भी भरोसा जताया।