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अलवर

अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा जिलों का चुनावी परिणाम… देखें यहां 

Nikay Chunav Result 2026: नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत अलवर (Alwar), कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-Behror) और खैरथल-तिजारा (Khairthal-Tijara) जिलों में मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Sep 14, 2026

nikay chunav counting result

अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा का चुनावी परिणाम

Nikay Chunav Result 2026: नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत अलवर (Alwar), कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-Behror) और खैरथल-तिजारा (Khairthal-Tijara) जिलों में मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। अलवर जिले की 12 नगरीय निकायों के 348 वार्डों में चुनाव लड़ रहे कुल 1,713 प्रत्याशियों के चुनावी परिणाम सामने आएंगे।

अलवर नगर निगम के 65 वार्डों की मतगणना बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में हो रही है। अन्य 11 नगर पालिकाओं की मतगणना संबंधित पालिका मुख्यालयों पर बनाए गए केंद्रों पर जारी है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकृत पास के बिना प्रवेश पर रोक है तथा मतगणना केंद्रों पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर भी पाबंदी है।

अलवर जिले में विजेता

नगर निगम अलवर:

  • वार्ड 6: मुकेश सारवान (कांग्रेस)
  • वार्ड 7: सुमन अग्रवाल (भाजपा)
  • वार्ड 8: गणेश कुमार
  • वार्ड 9: लव कुमार (निर्दलीय)
  • वार्ड 10: कविता कुमारी (भाजपा)
  • वार्ड 12: नारायण सांईवाल
  • वार्ड 14: रामानुज (बीजेपी)
  • वार्ड 16: गोविंद कुकरेजा (बीजेपी)
  • वार्ड 17: सुरभि सैनी (कांग्रेस)
  • वार्ड 19: मनीष कुमार
  • वार्ड 21: किरण नागर (भाजपा)

नौगांवा नगर पालिका:

  • वार्ड 1: गरिमा (भाजपा)
  • वार्ड 2: सुभाष (भाजपा)
  • वार्ड 3: हुकम सिंह (भाजपा)
  • वार्ड 4: अनिता (निर्दलीय)
  • वार्ड 5: राजेन्द्र (भाजपा)

लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका:

  • वार्ड 1: पायल भारद्वाज (कांग्रेस, 118 मतों से विजयी)
  • वार्ड 2: अफसाना पत्नी फिरोज (6 मतों से विजयी)
  • वार्ड 3: पूजा देवी (43 मतों से विजयी)
  • वार्ड 4: अर्चना चौधरी (92 मतों से विजयी)
  • वार्ड 5: निलेश कोली (4 मतों से विजयी)

राजगढ़ नगर पालिका:

  • वार्ड 1: सरोज मीना (निर्दलीय)
  • वार्ड 2: राजेन्द्र सिंह नरूका (निर्दलीय)
  • वार्ड 3: अमर सिंह वर्मा (निर्दलीय)
  • वार्ड 4: राजेश सैनी (निर्दलीय)
  • वार्ड 5: पूजा सैनी (निर्दलीय)
  • वार्ड 6: दुर्गेश मीना (निर्दलीय)
  • वार्ड 7: अशोक कुमार शर्मा (निर्दलीय)
  • वार्ड 8: सरोज सैनी (भाजपा)
  • वार्ड 9: सर्वेश कुमार सैनी (भाजपा)
  • वार्ड 10: वीरवती देवी सैनी (निर्दलीय)
  • वार्ड 11: चिरंजी लाल सैनी (निर्दलीय)
  • वार्ड 12: अजय कुमार सैनी (निर्दलीय)
  • वार्ड 13: दीप चंद सैनी (निर्दलीय)

बड़ौदामेव नगर पालिका:

  • वार्ड 1 व 2: भाजपा विजयी

रामगढ़ नगर पालिका:

  • वार्ड 17: नूर टेंट वाला (निर्दलीय)
  • वार्ड 19: रामपाल (बीजेपी)
  • वार्ड 21: अनीता कौशल

मालाखेड़ा नगर पालिका:

  • वार्ड 1: योगेश कुमार सैनी (कांग्रेस)
  • वार्ड 2: नरेंद्र मीणा (कांग्रेस)
  • वार्ड 3: मीना देवी (कांग्रेस)

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में विजेता

नीमराणा नगर पालिका:

  • वार्ड 1: सुरेंद्र (निर्दलीय)
  • वार्ड 2: जीतू कुमावत (BJP)
  • वार्ड 3: अनिता (BJP)
  • वार्ड 4: शबनम (निर्दलीय)
  • वार्ड 5: सुमन (निर्दलीय)
  • वार्ड 6: कविता सैनी (कांग्रेस)
  • वार्ड 7: संजय यादव (निर्दलीय)
  • वार्ड 8: मोती देवी
  • वार्ड 9: बबली यादव
  • वार्ड 10: प्रेमबाई (BJP)
  • वार्ड 11: अंजू (कांग्रेस)
  • वार्ड 12: मुकेश (निर्दलीय)

नारायणपुर नगर पालिका:

  • वार्ड 8: मोती देवी (भाजपा)
  • वार्ड 9: बबली देवी (निर्दलीय)

खैरथल-तिजारा जिले में विजेता

भिवाड़ी नगर परिषद:

  • वार्ड 1: हवा सिंह (भाजपा)
  • वार्ड 2: अमित नाहटा (भाजपा)
  • वार्ड 3: कृष्ण कुमार (भाजपा)
  • वार्ड 4: जगपाल दायमा (भाजपा)
  • वार्ड 5: चेष्टा कपूर (भाजपा)
  • वार्ड 6: पवन कुमार (कांग्रेस)
  • वार्ड 7: ममता
  • वार्ड 8: युनूस खान
  • वार्ड 9: कमल कुमार
  • वार्ड 10: सुरेंद्र कुमार
  • वार्ड 11: कविता
  • वार्ड 12: प्रदीप पटेल
  • वार्ड 13: नरेश कुमार
  • वार्ड 14: गुंजन खटाना
  • वार्ड 15: राजपाल
  • वार्ड 16: मधु
  • वार्ड 17: करण सिंह
  • वार्ड 18: बलजीत दायमा

जिला और वार्डों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्यशियों की सूचि 

अलवर जिले में

  • अलवर नगर निगम (कुल वार्ड 65) - भाजपा: 65, कांग्रेस: 64, अन्य 215
  • रामगढ़ नगर पालिका (कुल वार्ड 35) - भाजपा: 29, कांग्रेस: 20, अन्य: 105
  • नौगांवा नगर पालिका (कुल वार्ड 20) - भाजपा: 20, कांग्रेस: 07, अन्य: 50 (1 निर्विरोध निर्वाचित)
  • मालाखेड़ा नगर पालिका (कुल वार्ड 20) - भाजपा: 17, कांग्रेस: 20, अन्य: 53
  • बहादुरपुर नगर पालिका (कुल वार्ड 25) - भाजपा: 23, कांग्रेस: 23, अन्य: 54
  • कठूमर नगर पालिका (कुल वार्ड 20) - भाजपा: 20, कांग्रेस: 19, अन्य: 37
  • खेरली नगर पालिका (कुल वार्ड 25) - भाजपा: 20, कांग्रेस: 19, अन्य: 37
  • थानागाजी नगर पालिका (कुल वार्ड 25) - भाजपा: 25, कांग्रेस: 23, अन्य: 77
  • राजगढ़ नगर पालिका (कुल वार्ड 40) - भाजपा: 37, कांग्रेस: 23, अन्य: 234
  • लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका (कुल वार्ड 25) - भाजपा: 19, कांग्रेस: 12, अन्य: 109
  • बड़ौदामेव नगर पालिका (कुल वार्ड 25) - भाजपा: 17, कांग्रेस: 22, अन्य: 32
  • गोविंदगढ़-रामबास (कुल वार्ड 25) - भाजपा: 23, कांग्रेस: 12, अन्य: 107

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में

  • बहरोड़ नगर परिषद (कुल वार्ड 55) - भाजपा: 54, कांग्रेस: 48, अन्य: 199
  • बानसूर नगर पालिका (कुल वार्ड 35) - भाजपा: 32, कांग्रेस: 32, अन्य: 138
  • नारायणपुर नगर पालिका (कुल वार्ड 35) - भाजपा: 35, कांग्रेस: 35, अन्य: 83
  • नीमराना नगर पालिका (कुल वार्ड 25) - भाजपा: 19, कांग्रेस: 14, अन्य: 99
  • बर्डोद नगर पालिका (कुल वार्ड 25) - भाजपा: 19, कांग्रेस: 25, अन्य: 103
  • मांढण नगर पालिका (कुल वार्ड 20) - भाजपा: 16, कांग्रेस: 08, अन्य: 27

खैरथल-तिजारा जिले में

  • भिवाड़ी नगर परिषद (कुल वार्ड 60) - भाजपा: 58, कांग्रेस: 42, अन्य: 129
  • खैरथल नगर परिषद (कुल वार्ड 45) - भाजपा: 38, कांग्रेस: 41, अन्य: 104
  • तिजारा नगर परिषद (कुल वार्ड 35) - भाजपा: 17, कांग्रेस: 05, अन्य: 133
  • किशनगढ़बास नगर पालिका (कुल वार्ड 25) - भाजपा: 22, कांग्रेस: 16, अन्य: 44 (2 निर्विरोध निर्वाचित)
  • मुंडावर नगर पालिका (कुल वार्ड 25) - भाजपा: 23, कांग्रेस: 21, अन्य: 65
  • कोटकासिम नगर पालिका (कुल वार्ड 20) - भाजपा: 14, कांग्रेस: 10, अन्य: 16
  • टपूकड़ा नगर पालिका (कुल वार्ड 20) - भाजपा: , कांग्रेस: , अन्य: (2 निर्विरोध निर्वाचित)

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Updated on:

14 Sept 2026 10:02 am

Published on:

14 Sept 2026 09:11 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा जिलों का चुनावी परिणाम… देखें यहां 

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