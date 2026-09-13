Alwar: अलवर में तीन युवकों की मौत के बाद परिजनों का धरना, कहा- रंजिश के कारण हुई हत्या

शनिवार रात करीब साढ़े 10 बजे मोतीनगर कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन दोस्तों को टक्कर मार दी थी। हादसे में जितेन्द्र राजपूत उर्फ छोटू (21), युवराज सैनी (22) और हिमांशु शर्मा (21) की मौत हो गई थी। तीनों बाइक से मोतीनगर से काली मोरी की तरफ जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों युवक बाइक से उछलकर दूर जा गिरे। इसके बाद कार नाले की दीवार से टकरा गई।