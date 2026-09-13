अलवर में सरकारी स्कूल की जमीन पर दफनाया शव, ग्रामीणों ने की शिकायत

अलवर. कठूमर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दारोदा की जमीन पर करीब दस दिन पहले शव दफनाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों की शिकायत पर सीबीईओ की ओर से स्कूल प्रशासन से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। प्रधानाचार्य ने रिपोर्ट में बताया कि स्कूल की जमीन पर पहले से बने कब्रिस्तान के पास ही करीब दस दिन पहले मुर्दा दफन किया गया। मौके पर दो छोटे पत्थर भी गड़े हुए हैं। इस स्कूल के नाम कलक्टर की ओर से वर्ष 1999 में 7 बीघा 15 बिस्वा जमीन आवंटित की गई थी। इसी जमीन पर स्कूल प्रशासन की ओर से दो कमरों का निर्माण कराया गया। स्कूल की जमीन के संबंध में ग्राम पंचायत की ओर से एनओसी भी दी गई थी। उल्लेखनीय हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर की ओर से सरकारी स्कूलों की जमीन पर अतिक्रमण होने की स्थिति में उसे हटाने के आदेश जारी किए हुए हैं। निदेशालय स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को इसकी समीक्षा करने का भी प्रावधान है।