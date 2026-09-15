Alwar: पांडुपोल हनुमानजी का आज मेला, अलवर में घर-घर जल रही बाबा की ज्योत

अलवर में मंगलवार को पांडूपोल हनुमानजी के मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह नजर आ रहा है। शहर के अलग-अलग हनुमान मंदिरों में दिनभर धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं। कई मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं। मंदिरों में भंडारे और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पांडूपोल हनुमानजी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही कई मंदिरों में सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं।