Bhiwadi: भिवाड़ी में 1.5 करोड़ की कॉपर कॉइल चोरी, गार्ड पर आरोप

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के वेयर हाउस इंचार्ज महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि गोदाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सिक्योरिटी ग्रुप एजेंसी के पास है। 9 सितंबर की रात करीब 12 बजे गोदाम पर सुरक्षा गार्ड रामनारायण, गनमैन मुकेश कुमार और कंपनी का वर्कर बालमुकुंद ड्यूटी पर मौजूद थे। आरोप है कि गार्ड रामनारायण ने साजिश के तहत कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर गनमैन मुकेश और वर्कर बालमुकुंद को पिला दिया। इसके बाद दोनों बेहोश होकर गिर गए।