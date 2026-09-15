Alwar: अलवर में मेयर पद की रेस में ये 5 बड़े चेहरे, BJP और कांग्रेस की है ये तैयारी  

भाजपा विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर मेयर पद पर प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की कोशिश ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाने की है, जिसका प्रभाव भविष्य के चुनावों में भी राजनीतिक लाभ दिला सके। शहर में ब्राह्मण, वैश्य, माली और पंजाबी समाज के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। अनुसूचित जाति के मतदाता भी चुनावी गणित में अहम भूमिका रखते हैं। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती है कि वह किस सामाजिक समीकरण वाले चेहरे पर दांव लगाएगी या किसी नए नाम को सामने लाएगी। कांग्रेस भी अपने जातिगत गणित के आधार पर मेयर पद का चेहरा तय करेगी।