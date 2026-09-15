‘जीमने नहीं बुलाया तो चुनाव हरा दिया’, हार के बाद BJP प्रत्याशी की पोस्ट से सामने आई अंदरुनी कलह, पार्टी के नेताओं पर लगाए आरोप

1 रशीद खान निर्दलीय

2 विष्णु बीजेपी

3 मदन राठौड़ निर्दलीय

4 कमला देवी कोली कांग्रेस

5 केशव कांग्रेस

6 मुकेश कुमार कांग्रेस

7 सुमन लता अग्रवाल बीजेपी

8 गणेश कुमार निर्दलीय

9 लव कुमार निर्दलीय

10 नीतू देवी बीजेपी

11 देवेन्द्र कुमार रसगणिया बीजेपी

12 नारायण सिंह कांग्रेस

13 शारदा देवी कांग्रेस

14 रामानुज शर्मा बीजेपी

15 पुष्पा कांग्रेस

16 गोविंद कुकरेजा बीजेपी

17 सुरभि सैनी कांग्रेस

18 अनिल चौधरी बीजेपी

19 मनीष गुप्ता बीजेपी

20 बीना गुर्जर बीजेपी

21 मधुरानी निर्दलीय

22 कुलदीप निर्दलीय

23 रवि कांग्रेस

24 पुष्पा रानी बीजेपी

25 कमलेश यादव बीजेपी

26 किरण बीजेपी

27 ममता कंवर बीजेपी

28 रितेश सैनी कांग्रेस

29 सुमन मीणा बीजेपी

30 सुनील यादव निर्दलीय

31 पवन कुमार कांग्रेस

32 चंद्रकांत निर्दलीय

33 दीनदयाल कांग्रेस

34 ममता सैनी कांग्रेस

35 दीपचंद बीजेपी

36 अपूर्णा बीजेपी

37 सुनीता मीणा कांग्रेस

38 श्याम सुंदर बीजेपी

39 कमलेश कांग्रेस

40 अनीता निर्दलीय

41 लक्ष्मण सिंह बीजेपी

42 सुमित वर्मा बसपा

43 जगदीश अटल बीजेपी

44 मूर्ति देवी कांग्रेस

45 सरोज कांग्रेस

46 शौकत अली निर्दलीय

47 शीला देवी निर्दलीय

48 नेहा मनचंदा बीजेपी

49 अजय पूनिया बीजेपी

50 रजनी सैनी कांग्रेस

51 प्रकाश कांग्रेस

52 सुदर्शन लाल कांग्रेस

53 टीकम चंद जैन कांग्रेस

54 भावना सोमवंशी कांग्रेस

55 पूजा निर्दलीय

56 हेतराम बीजेपी

57 प्रतिभा कांग्रेस

58 मीनू बाघला बीजेपी

59 श्रद्धा खंडेलवाल कांग्रेस

60 पूरण मल बीजेपी

61 सुनीता देवी बीजेपी

62 मीनाक्षी निर्दलीय

63 धारा सिंह निर्दलीय

64 सोनू चौधरी बीजेपी