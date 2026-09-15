‘जीमने नहीं बुलाया तो चुनाव हरा दिया’, हार के बाद BJP प्रत्याशी की पोस्ट से सामने आई अंदरुनी कलह, पार्टी के नेताओं पर लगाए आरोप

बीजेपी प्रत्याशी सुमन चौधरी
अलवर. नगर निगम चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आती दिख रही है। चुनाव में हार का सामना करने वाली भाजपा प्रत्याशी सुमन चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर पार्टी के ही कुछ नेताओं पर उन्हें चुनाव हराने के लिए मेहनत करने का आरोप लगाया है। सुमन के पति सीताराम चौधरी भी अपने वार्ड से चुनाव हार गए हैं। दोनों की हार के बाद सामने आई पोस्ट ने स्थानीय राजनीति में चर्चाओं को हवा दे दी है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार अलवर नगर निगम चुनाव में भाजपा की ओर से सुमन चौधरी वार्ड 23 से चुनावी मैदान में उतरी थी। वहीं उनके पति सीताराम चौधरी भी वार्ड 28 से खड़े हुए थे लेकिन दोनों ही चुनाव नहीं जीत सके। चुनाव परिणाम के बाद सुमन चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली।
बता दें कि वार्ड 23 से कांग्रेस प्रत्याशी रवि और वार्ड 28 से कांग्रेस के रितेश ने जीत दर्ज की।
सुमन चौधरी ने अपनी पोस्ट में भाजपा के दो पूर्व जिलाध्यक्षों पं. धर्मवीर शर्मा और संजय नरूका के साथ जिला प्रवक्ता दीपक पंडित का नाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने उन्हें और उनके पति को चुनाव में हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। सुमन ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि उन्होंने इन नेताओं को घर के जीमने के कार्यक्रम में नहीं बुलाया था। इसके बाद उन्होंने चुनाव हराने में जी-तोड़ मेहनत करने का आरोप लगाया।
सुमन चौधरी की सोशल मीडिया पोस्ट में चुनावी हार के पीछे निजी नाराजगी को वजह बताया गया है। हालांकि, पोस्ट में लगाए गए आरोपों को लेकर संबंधित नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है।
पहली पोस्ट के बाद सुमन चौधरी ने एक और पोस्ट शेयर कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि पोस्ट किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए नहीं थी। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता इन दोनों वार्डों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग करते, तो शायद परिणाम कुछ और होते।
|वार्ड नंबर
|जीत
|पार्टी
|1
|रशीद खान
|निर्दलीय
|2
|विष्णु
|बीजेपी
|3
|मदन राठौड़
|निर्दलीय
|4
|कमला देवी कोली
|कांग्रेस
|5
|केशव
|कांग्रेस
|6
|मुकेश कुमार
|कांग्रेस
|7
|सुमन लता अग्रवाल
|बीजेपी
|8
|गणेश कुमार
|निर्दलीय
|9
|लव कुमार
|निर्दलीय
|10
|नीतू देवी
|बीजेपी
|11
|देवेन्द्र कुमार रसगणिया
|बीजेपी
|12
|नारायण सिंह
|कांग्रेस
|13
|शारदा देवी
|कांग्रेस
|14
|रामानुज शर्मा
|बीजेपी
|15
|पुष्पा
|कांग्रेस
|16
|गोविंद कुकरेजा
|बीजेपी
|17
|सुरभि सैनी
|कांग्रेस
|18
|अनिल चौधरी
|बीजेपी
|19
|मनीष गुप्ता
|बीजेपी
|20
|बीना गुर्जर
|बीजेपी
|21
|मधुरानी
|निर्दलीय
|22
|कुलदीप
|निर्दलीय
|23
|रवि
|कांग्रेस
|24
|पुष्पा रानी
|बीजेपी
|25
|कमलेश यादव
|बीजेपी
|26
|किरण
|बीजेपी
|27
|ममता कंवर
|बीजेपी
|28
|रितेश सैनी
|कांग्रेस
|29
|सुमन मीणा
|बीजेपी
|30
|सुनील यादव
|निर्दलीय
|31
|पवन कुमार
|कांग्रेस
|32
|चंद्रकांत
|निर्दलीय
|33
|दीनदयाल
|कांग्रेस
|34
|ममता सैनी
|कांग्रेस
|35
|दीपचंद
|बीजेपी
|36
|अपूर्णा
|बीजेपी
|37
|सुनीता मीणा
|कांग्रेस
|38
|श्याम सुंदर
|बीजेपी
|39
|कमलेश
|कांग्रेस
|40
|अनीता
|निर्दलीय
|41
|लक्ष्मण सिंह
|बीजेपी
|42
|सुमित वर्मा
|बसपा
|43
|जगदीश अटल
|बीजेपी
|44
|मूर्ति देवी
|कांग्रेस
|45
|सरोज
|कांग्रेस
|46
|शौकत अली
|निर्दलीय
|47
|शीला देवी
|निर्दलीय
|48
|नेहा मनचंदा
|बीजेपी
|49
|अजय पूनिया
|बीजेपी
|50
|रजनी सैनी
|कांग्रेस
|51
|प्रकाश
|कांग्रेस
|52
|सुदर्शन लाल
|कांग्रेस
|53
|टीकम चंद जैन
|कांग्रेस
|54
|भावना सोमवंशी
|कांग्रेस
|55
|पूजा
|निर्दलीय
|56
|हेतराम
|बीजेपी
|57
|प्रतिभा
|कांग्रेस
|58
|मीनू बाघला
|बीजेपी
|59
|श्रद्धा खंडेलवाल
|कांग्रेस
|60
|पूरण मल
|बीजेपी
|61
|सुनीता देवी
|बीजेपी
|62
|मीनाक्षी
|निर्दलीय
|63
|धारा सिंह
|निर्दलीय
|64
|सोनू चौधरी
|बीजेपी
|65
|अमन गुप्ता
|बीजेपी
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