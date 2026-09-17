Alwar: भाजपा में भूपेंद्र यादव की चली, कांग्रेस में जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली ने खेला दाव

दोनों दलों के प्रत्याशी चयन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को लेकर भी चर्चा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, भाजपा में सुमनलता अग्रवाल के नाम पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ चर्चा हुई थी। वहीं कांग्रेस में कमलेश शर्मा के चयन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की भूमिका को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है। हालांकि नेताओं की भूमिका से जुड़े इन दावों को संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयानों के साथ अलग-अलग देखना होगा।