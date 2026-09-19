फर्जी पासपोर्ट कांड : एजेंट का खुलासा पासपोर्ट सेवा केंद्र का कर्मचारी लेता था पैसा

ग्वालियर. बांग्लादेशी घुसपैठियों के पासपोर्ट बनाने में भोपाल के पासपोर्ट सेवाकेंद्र का कर्मचारी भी शामिल था। एजेंट नसीम ने केंद्र के इसी कर्मचारी को पैसा थमाकर नागपुर के 15 लोगों और रियाल उर्फ मित्यानंद भिक्षु के कहने पर 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों के पासपोर्ट बनवाए थे। एसटीएफ के सामने एजेंट नसीम ने बताया कि पासपोर्ट बनाने का स्टैंडर्ड सिस्टम भले तय है, लेकिन पैसे देकर धड़ल्ले से पासपोर्ट बनवाता था। इस धंधे में रियाल चौधरी भी शामिल हो गया था। वह बांग्लादेशी घुसपैठियों से 30 हजार रुपए में पासपोर्ट का ठेका लेता था उसे 20 हजार रुपए थमाता था। नसीम को एसटीएफ ने दो दिन की रिमांड पर लिया है। उसके खुलासे पर पासपोर्ट सेवाकेंद्र के कर्मचारी को तलाशा जा रहा है। उधर सिमरिया (डबरा) के एक ही पते पर 17 पासपोर्ट बनवाने में चौकाने वाली बात सामने आई है कि 6 घुसपैठियों का सत्यापन ही नहीं हुआ है। बिना सत्यापन के पासपोर्ट इश्यू हुए हैं। ऐसे में सभी 17 पासपोर्ट का रेकार्ड तलब किया है।