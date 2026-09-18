टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब की तैयारियां तेज, सिंधिया करेंगे स्थल का निरीक्षण

ग्वालियर। साडा क्षेत्र में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रस्तावित ग्वालियर दौरे को देखते हुए साडा अध्यक्ष अशोक शर्मा ने प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन और आईटी पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल, पहुंच मार्ग, साफ-सफाई, सुरक्षा, बैठक व्यवस्था सहित कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। प्रस्तावित परियोजना को साडा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साडा क्षेत्र में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए करीब 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार के अनुसार, यहां देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किए जाने की योजना है। परियोजना में दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़ी इकाइयों के साथ अनुसंधान एवं विकास तथा इससे संबंधित गतिविधियों के लिए औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जानी है। इसके लिए क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं और आधारभूत ढांचा तैयार करने की योजना पर काम किया जा रहा है।