टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब की तैयारियां तेज, सिंधिया करेंगे स्थल का निरीक्षण

100 एकड़ में प्रस्तावित जोन का स्थल निरीक्षण, साडा अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए तैयारियां पूरी करने के निर्देश
ग्वालियर। साडा क्षेत्र में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रस्तावित ग्वालियर दौरे को देखते हुए साडा अध्यक्ष अशोक शर्मा ने प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन और आईटी पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल, पहुंच मार्ग, साफ-सफाई, सुरक्षा, बैठक व्यवस्था सहित कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। प्रस्तावित परियोजना को साडा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साडा क्षेत्र में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए करीब 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार के अनुसार, यहां देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किए जाने की योजना है। परियोजना में दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़ी इकाइयों के साथ अनुसंधान एवं विकास तथा इससे संबंधित गतिविधियों के लिए औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जानी है। इसके लिए क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं और आधारभूत ढांचा तैयार करने की योजना पर काम किया जा रहा है।
साडा अध्यक्ष अशोक शर्मा ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने स्थल पर आने-जाने की व्यवस्था, साफ-सफाई, सुरक्षा, बैठक व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों और उनकी व्यवस्था को लेकर भी संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। स्थल पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न रहे और कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहें, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर तैयारियों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के विकसित होने के बाद साडा क्षेत्र में दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी औद्योगिक गतिविधियों को आधार मिलने की उम्मीद है। विनिर्माण इकाइयों के साथ अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी गतिविधियां शुरू होने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की संभावना भी जताई जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर सहायक उद्योगों, सेवाओं और अन्य कारोबारी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में देश में बढ़ती विनिर्माण जरूरतों के अनुरूप स्थानीय स्तर पर औद्योगिक आधार तैयार किया जाए। साडा क्षेत्र में उपलब्ध भूमि और प्रस्तावित अधोसंरचना के माध्यम से इस दिशा में काम आगे बढ़ाने की योजना है। हालांकि परियोजना के क्रियान्वयन, इकाइयों की स्थापना और निवेश से जुड़े विस्तृत चरणों को लेकर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
निरीक्षण के दौरान साडा अध्यक्ष ने आईटी पार्क का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वहां उपलब्ध सुविधाओं और प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी ली। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन और आईटी पार्क को एक-दूसरे से जुड़ी औद्योगिक एवं तकनीकी गतिविधियों के लिए उपयोगी आधार के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।अशोक शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए स्थल की व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा करने और संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान साडा के प्रशासनिक अधिकारी, उपयंत्री सहित अन्य संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए अब कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
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