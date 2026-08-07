Gwalior news: ट्रेन मैनेजरों को लंबी दूरी की ड्यूटी में मिलेगी राहत, मिलेंगी 360 डिग्री घूमने वाली आरामदायक कुर्सी

Gwalior news: उत्तर मध्य रेलवे के झांसी वैगन मरम्मत कारखाने ने भारतीय रेलवे को एक ऐसी सौगात दी है, जो मालगाड़ियों के संचालन और उसमें काम करने वाले ट्रेन मैनेजरों (पूर्व में गार्ड) के कार्य अनुभव को पूरी तरह बदल देगी। कारखाने ने संशोधित ब्रेक वैन बीवीजेडआइ और बीवीसीएम का पहला सफल प्रोटोटाइप तैयार किया है। इसकी आधुनिक सुविधाओं और उपयोगिता उपयो को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने इसे राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब देश की सभी जोनल रेलवे में इसी डिजाइन के आधार पर ब्रेक वैनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।