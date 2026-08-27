Crime: चरित्र शंका पर पति ने की थी निर्मम हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार



नेशनल लोक अदालत के लिए अधिकारी नियुक्त

आगामी 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय जिला न्यायालय छिंदवाड़ा के साथ तहसील अंतर्गत सिविल न्यायालय अमरवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, चौरई, सौंसर, पांढुर्णा, हर्रई एवं तामिया में किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने तथा लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिले के समस्त न्यायिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के लिये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशांत हुद्दार द्वारा विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट जिला छिंदवाड़ा सुधीर मिश्रा को आगामी आदेश तक वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी, नेशनल लोक अदालत नियुक्त किया गया है।