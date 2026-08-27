Fire incident: जांच कमेटी ने रिपोर्ट में बताया तकनीकी खामी के कारण हादसा

छिंदवाड़ा. जिला अस्पताल के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में हुए अग्निकांड के मामले की जांच के लिए गठित की गई टीम ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को सिविल सर्जन डॉ. कंचन दुबे को सौंप दी है। रिपोर्ट में वार्मर मशीन के फिलामेंट में चिंगारी निकलने की वजह से हादसा होना बताया गया है। यानी हादसे में किसी को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। बता दें कि घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। जांच कमेटी को तीन दिन में रिपोर्ट सौंपना था। मंगलवार को यह समय-सीमा पूरी हो गई। तीन दिन की जांच पड़ताल में कमेटी ने घटना को लेकर सभी स्टॉफ से पूछताछ की एवं सीसीटीवी फूटेज खंगाले। घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए गए थे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लापरवाही कहां और किसकी तरफ से हुई थी। हर पहलु पर जांच पड़ताल के बाद मंगलवार को रिपोर्ट सौंपी गई। जिसमें घटना की वजह तकनीकी ही सामने आई है।