Rakcha bandhan: छींद और सीड राखी से सजेगी भाइयों की कलाई

भाई की कलाई से धरती तक पहुंचेगा रक्षा का संकल्प

रक्षाबंधन के पर्व को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए महिलाओं ने अनूठी पहल की है। महिलाओं ने बीजों से ऐसी राखियां तैयार की हैं, जो भाई की कलाई पर सजने के साथ ही धरती को हराभरा करने का संदेश भी दे रही हैं। इन सीड राखियों में विभिन्न पौधों के बीज लगाए गए हैं। राखी का पर्व समाप्त होने के बाद इन बीजों को मिट्टी में डालकर पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों को पारंपरिक त्योहारों के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। मॉडल फ्यूचर संस्था की आयषा लोधी ने बताया कि वे काफी समय से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। बाजार में मिलने वाले रक्षासूत्र में कैमिकल सहित अन्य सामान का इस्तेमाल होता है। धागा भी पॉलिस्टर का होता है जो पर्यावरण के लिए काफी घातक है। ऐसे में हमने सीड राखी निर्माण करने की योजना बनाई। कई जगह से पता किया और फिर इस काम में लग गए। बहुउद्देशीय शैक्षणिक विकास समिति के सहयोग से महिलाओं के साथ इस कार्य को प्रारंभ किया गया। कागज की लुग्दी को 15 दिन पानी में भिगो के रखा। घरेलू पद्धति से गेहूं छानने की छननी से छान लिया और इससे दो बड़े पेपर तैयार कर किया। इसकी खासियत यह है कि इसमें सैलूलोज डवलप हो जाता है जो खाद का काम करता है। इसके बाद हल्दी, सिंदुर, नींबू, पालक के जूस से होममेड कलर तैयार किया। कॉर्न स्टार्च से भिंडी, ककड़ी, लौकी, तुरई, अपराजिता, गेंदा का बीज(फूल एवं सब्जियों के बीज) को पेपर पर चिपकाया। धागा भी सूती का इस्तेमाल किया गया। पूरी पद्धति में कैमिकल का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। सभी घरेलू सामान के उपयोग से महज 300 रुपए की लागत से लगभग 200 राखी तैयार की। लोगों ने इसे हाथों हाथ खरीदा। आयषा कहती हैं कि हम सभी हमेशा धरती से कुछ न कुछ लेते हैं, लेकिन कुछ देते नहीं हैं। जिस प्रकार बहर भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर रक्षा का वचन लेती हैं, उसी प्रकार लोगों का धर्म है कि वह धरती की रक्षा करें। यह तभी हो सकता है जब हम ऐसे सामानों का इस्तेमाल करें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए बल्कि उसे फायदा करे।