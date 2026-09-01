1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

छिंदवाड़ा

50 हजार में यूपी से खरीदी पिस्टल, छिंदवाड़ा में सप्लाई, मुख्य तस्करों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस

Illegal pistol: अवैध पिस्तौल और कारतूस के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन मुख्य सप्लायर चेन तोड़ने में पुलिस को सफलता नहीं मिली है।
2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Astha Awasthi

Sep 01, 2026

अवैध पिस्तौल व कारतूस (Photo Source: AI Image)

अवैध पिस्तौल व कारतूस (Photo Source: AI Image)

Chhindwara news:मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कई थानों में अवैध पिस्तौल और कारतूस पकड़े जाने के कई मामले सामने आए है। अवैध हथियारों के सप्लायरों की मुख्य चेन को तोड़ने में पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। जिले की पुलिस इन मामलों में देशभर में पहुंचकर छानबीन करती हैं, लेकिन उन्हें मूल सप्लायरों तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिलती। हाल ही में देहात पुलिस ने दो आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल तथा एक छर्रे पिस्टल तथा जिंदा कारतूस बरामद किए है। यह देसी पिस्टल आरोपियों ने उत्तरप्रदेश से 50 हजार रुपए में खरीदी थी। पुलिस टीमें पूर्व के मामलों में मुख्य तस्करों के ठिकानों तक पहुंची हैं लेकिन तस्कर फरार फरार हो जाते हैं। अब लगातार पुलिस खोजबीन में लगी हुई है।

मुख्य आरोपी को पकड़ने यूपी जाएगी टीम

गोविंद सिंह राजपूत, टीआई, देहात थाना, छिंदवाड़ा का कहना है कि पुलिस ने दो आरोपियों को अवैध हथियार के साथ पकड़ा था। अब पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए यूपी जाएगी।

कुछ तस्कर लगातार रहे जिले में सक्रिय

पूर्व में बालाघाट का हथियार आरोपी जिले में पकड़ा चुका है जिसके पास से देहात पुलिस एक दर्जन से ज्यादा पिस्टल बरामद कर चुकी है तथा कई वारदातों में यह तस्कर शामिल रहा है। कोतवाली व कुंड़ीपुरा के प्रकरणों में स्थानीय आरोपी पकड़ा है लेकिन मुख्य तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। पूर्व में पकड़े गए आरोपियों से देसी पिस्टल, कारतूस व मैगजीन की सप्लाई की बात खरगौन, पिपरिया, बालाघाट व अन्य प्रदेश से सामने आई थी। जिसके बाद लगातार खोजबीन

सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज

पूर्व में जिले में ऐसे मामले आ चुके है कि सोशल मीडिया पर रील बनाने के केज में युवक हथियारों के साथ दिखाई देते है। मामले सामने आने पर कार्रवाई हो जाती है नहीं तो कई अपने स्टेटस में नकली व असली पिस्टल के साथ नजर आते हैं। हालांकि सभी मामलों में पुलिस जांच नहीं करती है तथा शिकायत के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ती है।

EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, जबलपुर में 40 जगह बनेंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

ये भी पढ़ें
Electric Vehicle Charging Station: बनेंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (Photo Source- magnific)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 05:59 pm

Published on:

01 Sept 2026 05:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / 50 हजार में यूपी से खरीदी पिस्टल, छिंदवाड़ा में सप्लाई, मुख्य तस्करों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जंगली हाथी अमरवाड़ा हाईवे पार कर परासिया के जंगल की ओर, ग्रामीण पर किया हमला

Elephant in the forests of Chhindwara
छिंदवाड़ा

पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ दो आरोपी पकड़ाए, उत्तरप्रदेश से जुड़े तार, खरीदे थे 55 हजार में

dehat police
छिंदवाड़ा

Fire incident: जांच कमेटी ने रिपोर्ट में बताया तकनीकी खामी के कारण हादसा

Fire incident
छिंदवाड़ा

हर्षोल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया ईद मिलाद-उन-नवी का त्योहार

festival
छिंदवाड़ा

Rakcha bandhan: छींद और सीड राखी से सजेगी भाइयों की कलाई

rakcha bandhan
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.