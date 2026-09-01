50 हजार में यूपी से खरीदी पिस्टल, छिंदवाड़ा में सप्लाई, मुख्य तस्करों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस

Chhindwara news:मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कई थानों में अवैध पिस्तौल और कारतूस पकड़े जाने के कई मामले सामने आए है। अवैध हथियारों के सप्लायरों की मुख्य चेन को तोड़ने में पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। जिले की पुलिस इन मामलों में देशभर में पहुंचकर छानबीन करती हैं, लेकिन उन्हें मूल सप्लायरों तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिलती। हाल ही में देहात पुलिस ने दो आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल तथा एक छर्रे पिस्टल तथा जिंदा कारतूस बरामद किए है। यह देसी पिस्टल आरोपियों ने उत्तरप्रदेश से 50 हजार रुपए में खरीदी थी। पुलिस टीमें पूर्व के मामलों में मुख्य तस्करों के ठिकानों तक पहुंची हैं लेकिन तस्कर फरार फरार हो जाते हैं। अब लगातार पुलिस खोजबीन में लगी हुई है।