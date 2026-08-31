जंगली हाथी अमरवाड़ा हाईवे पार कर परासिया के जंगल की ओर, ग्रामीण पर किया हमला

छिंदवाड़ा। छत्तीसगढ़ के जंगल से भटककर सिवनी के जंगलों की ओर आया जंगली हाथी अब छिंदवाड़ा जिले की सीमा में प्रवेश कर खेतों में उत्पात मचा रहा है। सिवनी के बाद छिंदवाड़ा की जंगल में पहुंचने पर अब छिंदवाड़ा का वन अमला उस पर लगातार नजर रखे हुए है। वन विभाग ने निगरानी के दौरान हाथी की मूवमेंट छिंदवाड़ा जिले के चौरई क्षेत्र अंतर्गत सालीवाड़ा गांव के पास शनिवार को देखा गया था। एनएच-44 को किसी जगह से या कहीं-कहीं बनी पुलिया के नीचे से हाथी ने पार करके चौरई से अमरवाड़ा क्षेत्र की ओर रुख किया है। हाथी अमरवाड़ा रेंज के ग्राम सालीवाडा होते हुए घाट तरफ से चिखली चंदेरी तरफ मिरगणनाथपहाड़ी जंगल को पार करके खेतों में मक्का खाने पहुंचा। ग्रामीण ने जब उसे भगाने की कोशिश करने लगे तो हाथी लोगों को कुचलने पर उतारू हो गया। हाथी ने इस दौरान कई ग्रामीणों पर हमला किया है जिसमें सुरेश पिता सुखदास कुमरे 48 घायल हो गया, जिसे हाथी ने सूड से उठाकर पटक दिया था। ग्रामीणों तथा वन अमले ने घायल ग्रामीण को अमरवाड़ा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है।