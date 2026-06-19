2010 पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा अधिकार सुरक्षित रखने की मांग

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ छिंदवाड़ा ने 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा और उनके सेवा अधिकारों के संरक्षण की मांग की है। इस संबंध में संघ ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23 अगस्त 2010 की शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी अधिसूचना और उच्चतम न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय के संदर्भ में पूर्व नियुक्त शिक्षकों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया है। संघ ने कहा कि वर्ष 2010 से पूर्व हुई नियुक्तियां उस समय के नियमों के अनुसार थीं। इन शिक्षकों ने वर्षों तक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए बाद के पात्रता मानदंडों को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्यायसंगत नहीं होगा। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संजय नागवदने और जिला सचिव प्रदीप सूर्यवंशी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।