रोजी-रोटी कमाने जा रहे थे मजदूर, बैतूल हाईवे पर मिल गई मौत, कई घरों में मातम

हादसे पर छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने दुख ताया है। उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल पर लगातार हो रहे सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त करते हुए पोस्ट किया कि, 'छिंदवाड़ा-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेमनी खुर्द के समीप हुए भीषण सड़क हादसे की खबर अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। इस दुर्घटना में कई लोगों के असमय निधन तथा अनेक लोगों के घायल होने की सूचना ने पूरे क्षेत्र को शोकाकुल कर दिया है। लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय हैं। आवश्यकता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात सुरक्षा के प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवारों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।'