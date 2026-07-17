डॉक्टर पति और सास-ससुर पर नवविवाहिता को फिनायल पिलाने का आरोप, दमोह में ढाई महीने पहले हुई थी शादी

दमोह शहर की क्रिश्चियन कॉलोनी में रहने वाले नवविवाहिता 24 वर्षीय शिवानी राय को शुक्रवार को परिजन गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जबलपुर की रहने वाली शिवानी की शादी ढाई महीने पहले दमोह में रहने वाले वेटरनरी डॉक्टर मनीष राय के साथ 30 अप्रैल को हुई थी। शिवानी के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति मनीष व सास अनीता और ससुर विशाल दहेज के लिए शिवानी को प्रताड़ित करते थे। वो दहेज में 20 लाख रुपये की कार की डिमांड कर रहे थे।