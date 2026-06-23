23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

ICU एंबुलेंस से 897 किमी का सफर तय कर इंदौर पहुंची बुजुर्ग, 2 करोड़ की जमीन बचाने लगाई गुहार

Collector Jan Sunwai Land Dispute: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बीमार बुजुर्ग महिला को आईसीयू (ICU) एंबुलेंस से इंदौर में कलेक्टर की जनसुनवाई में लेकर पहुंचे परिजन।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Jun 23, 2026

indore

collector jansunwai elderly woman arrives in icu ambulance, 897 किमी. का सफर तय कर बुजुर्ग महिला को जनसुनवाई में लेकर पहुंचे परिजन (source-patrika)

Indore Collector Jan Sunwai: मध्यप्रदेश में इंदौर में कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को उस वक्त एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया जब एक बुजुर्ग महिला को परिजन एंबुलेंस से जनसुनवाई में लेकर पहुंचे। परिवार उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है। परिवार बुजुर्ग महिला को आईसीयू (ICU) एंबुलेंस से करीब 897 किमी का सफर तय कर न्याय की आस में आया था। परिवार का आरोप है उनकी करीब दो करोड़ रुपये की कीमत की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा कर लिया गया है।

न्याय की आस में ICU एंबुलेंस से 897 किमी का सफर

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले फरहान ने इंदौर पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी बुजुर्ग मां गंभीर रूप से बीमार हैं। मां के नाम पर इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में दो प्लॉट हैं, ये प्लॉट वर्ष 1969 में आवंटित किए गए थे और उनका नामांतरण भी मां के नाम पर था, उन प्लॉटों को फर्जी आवंटन पत्र और दस्तावेज बनाकर कुछ लोगों ने जमीन अपने नाम करा ली है। इन जमीनों की कीमत करीब दो करोड़ रुपये है, परिवार लंबे समय से शिकायतें कर रहा है लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब कलेक्टर की जनसुनवाई में बुजुर्ग बीमार मां को एंबुलेंस से 897 किमी का सफर तय कर आए हैं जिससे कि न्याय मिल सके।

रिश्तेदारों पर जमीन के फर्जी दस्तावेज बनवाने का आरोप

बुजुर्ग महिला के परिजनों व वकील ने कलेक्टर की जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत की है और जमीन वापस दिलाने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर को बताया कि जिन लोगों ने उनकी जमीन के फर्जी दस्तावेज सोसायटी प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर बनाए हैं वो उनके ही रिश्तेदार हैं। इन्हीं रिश्तेदारों को उन्होंने बिजनौर शिफ्ट होने से पहले जमीन की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी। पीड़ित परिवार के वकील ने बताया कि कलेक्टर ने शिकायत पर जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है।

कलेक्टर से न्याय की उम्मीद

पीड़ित परिवार ने कलेक्टर को ये भी बताया है कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार का कहना है कि अब कलेक्टर से न्याय की उम्मीद है। फिलहाल परिवार की नजर प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर है।

‘तुझसे रिश्ता नहीं रखना, सबक सिखाना था’… EX मंगेतर के साथ 5 दिन रहने के बाद भोपाल में युवक ने दी जान

ये भी पढ़ें
BHOPAL

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Jun 2026 04:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ICU एंबुलेंस से 897 किमी का सफर तय कर इंदौर पहुंची बुजुर्ग, 2 करोड़ की जमीन बचाने लगाई गुहार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में डीम्ड नक्शों का खेल उजागर, 32 मकान मालिकों और 27 इंजीनियरों को नोटिस, लाइसेंस होंगे निरस्त

Indore Municipal Corporation Racket involving 'deemed' building plans exposed
इंदौर

कांग्रेस ने पहली बार दलित महिला को दिया मौका, इंदौर में कांग्रेसियों में नाराजगी

Congress gives opportunity to a Dalit woman for first time
इंदौर

Indore RTO का सिस्टम ‘बीमार’, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस सबकुछ अटका

Indore RTO
इंदौर

कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, इंदौर में चिंटू चौकसे को हटाने से मचा बवाल, फिर सामने आई अंदरूनी कलह

Congress removes Chintu Choukse from the post of Leader of Opposition in Indore
इंदौर

पिता से कहा: “थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी” फिर लापता हो गई 20 साल की स्टूडेंट, महेश्वर में मिली लाश

Body of Nikki Yadav of Indore found in Maheshwar
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.