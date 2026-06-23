ICU एंबुलेंस से 897 किमी का सफर तय कर इंदौर पहुंची बुजुर्ग, 2 करोड़ की जमीन बचाने लगाई गुहार

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले फरहान ने इंदौर पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी बुजुर्ग मां गंभीर रूप से बीमार हैं। मां के नाम पर इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में दो प्लॉट हैं, ये प्लॉट वर्ष 1969 में आवंटित किए गए थे और उनका नामांतरण भी मां के नाम पर था, उन प्लॉटों को फर्जी आवंटन पत्र और दस्तावेज बनाकर कुछ लोगों ने जमीन अपने नाम करा ली है। इन जमीनों की कीमत करीब दो करोड़ रुपये है, परिवार लंबे समय से शिकायतें कर रहा है लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब कलेक्टर की जनसुनवाई में बुजुर्ग बीमार मां को एंबुलेंस से 897 किमी का सफर तय कर आए हैं जिससे कि न्याय मिल सके।