Hanumangarh : विधायक गणेशराज बंसल के खिलाफ मामला दर्ज, सीआईडीसीबी करेगी जांच, जानें क्या है मामला?

Hanumangarh : हनुमानगढ़. हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल सहित कई अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्लॉट में घुसने, तोड़फोड़ व धमकाने के आरोप में मंगलवार को जंक्शन थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार शिकायत 24 सितंबर को दी गई थी। जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। चूंकि आरोपी वर्तमान में विधायक है, इसलिए विभागीय प्रावधानों के तहत अनुसंधान सीआईडीसीबी जयपुर से कराया जाएगा। अधिवक्ता हरबंशसिंह चंदी पुत्र मेहर सिंह निवासी सिविल लाइन, जंक्शन ने पुलिस को बताया कि जंक्शन के मिनी सचिवालय क्षेत्र में एच-39 प्लॉट उसके और एच-40 व एच-41 उसकी पत्नी सरणपाल कौर के नाम नीलामी में खरीदे गए थे।