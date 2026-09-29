हनुमानगढ़ में नशे का जाल: जेल की दोस्ती ने सिखाई हेरोइन तस्करी की ‘ABCD’, ऐसे खड़ा हुआ सप्लाई नेटवर्क

हनुमानगढ़. पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब और फिर राजस्थान तक पहुंच रही हेरोइन के नेटवर्क में जेल अब नए कैरियर जोड़ने का जरिया बनती जा रही है। जेल में होने वाली मुलाकातों और वहां बनने वाले संपर्कों के जरिए कुछ आरोपी बाहर निकलने के बाद हेरोइन तस्करी के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। चोरी, मारपीट जैसे छोटे मामलों में जेल पहुंचे कुछ आरोपी वहां पहले से बंद तस्करों के संपर्क में आकर बाहर निकलने के बाद हेरोइन की तस्करी में शामिल हो गए। हाल में तीन करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ पकड़ा गया आरोपी भी जेल में रहते हुए ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगवाने वाले नेटवर्क के संपर्क में आया था। इससे पहले 15 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ पकड़े गए आरोपी के भी जेल में ही तस्करी नेटवर्क से जुड़ने का मामला सामने आ चुका है।