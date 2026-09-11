सागर में मोबाइल पर रास्ता पूछना शख्स को पड़ा भारी, स्कूटी समेत पानी भरे गहरे गड्ढे में गिरा

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह गड्ढा बेहद खतरनाक है और पानी भरने के कारण इसकी गहराई का अनुमान लगाना असंभव है। कुछ दिन पूर्व इसी गड्ढे में एक मवेशी भी जा गिरा था, जिसे ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद निकाला था। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि ह्रश्वलॉट के चारों तरफ लोहे की चादरें तो लगा दी गई हैं, लेकिन भीतर मौजूद गहरे गड्ढे को लेकर कोई पुख्ता सुरक्षा प्रबंध नहीं हैं। लोगों ने प्रशासन और ह्रश्वलॉट मालिक से इस खतरनाक गड्ढे को तत्काल बंद कराने अथवा चेतावनी बोर्ड व बैरिकेङ्क्षडग लगाने की पुरजोर मांग की है।