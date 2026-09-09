ईको फ्रेंडली: बीना में 28 हजार पुंगा से तैयार हुई छह फीट ऊंची गणेश प्रतिमा

मूर्तिकार अशोक साहू ने बताया कि पुंगा में बारिश के मौसम में नमी आने लगती है। नमी के कारण प्रतिमा तैयार करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने अप्रेल माह से ही इस वर्ष की प्रतिमा बनाने का काम शुरू कर दिया था। करीब पांच माह तक लगातार मेहनत करने के बाद पिछले माह प्रतिमा पूरी तरह तैयार हो गई। उन्होंने बताया कि यह उनके द्वारा बनाई गई 39 वीं ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा है। ईको फ्रेंडली प्रतिमा बनाने का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना भी है। वह ऐसी सामग्री का उपयोग करते हैं, जिससे प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जल प्रदूषित न हो। साथ ही पानी में रहने वाले जलीय जीवों को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे।