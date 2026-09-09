MP से गुजरने वाली दिल्ली-बेंगलुरु समेत कई शहरों की ट्रेनें निरस्त, कुछ के बदले रूट, देखें लिस्ट

ललितपुर-बीना मेमू 20 सितंबर से 15 अक्टूबर, बीना-ललितपुर मेमू 20 सितंबर से 15 अक्टूबर, 61619 बीना-कटनी मुडवारा मेमू 21 सितंबर को व 28 सितंबर से 15 अक्टूबर, कटनी मुडवारा-बीना मेमू 21 सितंबर को एवं 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस 26 सितंबर से 14 अक्टूबर, हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस 27 सितंबर से 15 अक्टूबर, बीना-रुठियाई मेमू 30 सितंबर से 16 अक्टूबर, रुठियाई-बीना मेमू 30 सितंबर से 16 अक्टूबर, बीना-रूठियाई मेमू 30 सितंबर से 16 अक्टूबर, रूठियाई-बीना मेमू 30 सितंबर से 16 अक्टूबर, भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी 1 से 15 अक्टूबर, ग्वालियर-भौपाल इंटरसिटी 1 से 15 अक्टूबर, ग्वालियर-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस 2 व 9 अक्टूबर, एसएमवीटी बेंगलुरु-ग्वालियर एक्सप्रेस 4 व11 अक्टूबर, 22169 रानी कमलापति-संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस 14 अक्टूबर, संतरागाछी-रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस 15 अक्टूबर, भोपाल-दमोह राज्यरानी एक्सप्रेस 9 से 15 अक्टूबर दमोह-भोपाल राज्यरानी एक्सप्रेस 10 से 16 अक्टूबर, भोपाल-खजुराहो महामना एक्सप्रेस 15 अक्टूबर, 22164 खजुराहो-भोपाल महामना एक्सप्रेस 15 अक्टूबर को निरस्त रहेगी।