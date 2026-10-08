बीना-आगासौद यार्ड रीमॉडलिंग का असर: 15 अक्टूबर तक 17 ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी

रीवा-डॉ. आंबेडकर नगर त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस 8, 11 और 13 अक्टूबर को बीना मालखेड़ी, महादेवखेड़ी, गुना, रूठियाई और मक्सी होकर चलेगी। इसके विपरीत दिशा में डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस 9, 12 और 14 अक्टूबर को मक्सी, रूठियाई, गुना, महादेवखेड़ी और बीना मालखेड़ी होकर संचालित होगी। वेरावल-जबलपुर द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 12 अक्टूबर को भोपाल-इटारसी होकर, जबकि जबलपुर-वेरावल द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस 9 और 12 अक्टूबर को इटारसी-भोपाल होकर चलेगी। रीवा-रानी कमलापति रीवांचल एक्सप्रेस 8 और 14 अक्टूबर को कटनी-जबलपुर-इटारसी होकर व रानी कमलापति-रीवा रीवांचल एक्सप्रेस इटारसी-जबलपुर-कटनी होकर चलेगी। इसी तरह हावड़ा-भोपाल साप्ताहिक एक्सप्रेस, भोपाल-हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस, भोपाल-धनबाद त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस, धनबाद-भोपाल त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस, भोपाल-चोपन साप्ताहिक एक्सप्रेस, चोपन-भोपाल साप्ताहिक एक्सप्रेस, भोपाल-सिंगरौली त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस और सिंगरौली-भोपाल त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस को भी निर्धारित मार्ग के स्थान पर इटारसी, जबलपुर और कटनी क्षेत्र से परिवर्तित मार्ग पर चलाया जाएगा।