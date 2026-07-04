पापा की सोने-चांदी की दुकान पर 17 वर्षीय बेटे की मौत, ब्यावरा में शोक की लहर

संस्कार इस साल 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में उसकी विशेष रुचि थी और वह भविष्य में अच्छी नौकरी कर परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। उसके शिक्षक और मित्र बताते हैं कि वह हमेशा मुस्कुराते रहने वाला, मिलनसार और सभी का सम्मान करने वाला छात्र था। पोस्ट मार्टम के बाद शव को विनायक नगर स्थित निवास लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शाम 5 बजे उसका अंतिम संस्कार किया गया। संस्कार की असामयिक मृत्यु से विनायक नगर सहित पूरे शहर में शोक का माहौल है। लोगों का कहना है कि इतनी कम उम्र में एक होनहार बेटे का इस तरह दुनिया छोड़ जाना बेहद दुखद है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।