4 पटवारी सस्पेंड, गेहूं पंजीयन फर्जीवाड़े में राजस्व विभाग के 8 कर्मचारी-अधिकारियों पर FIR

Wheat Registration Fraud: गेहूं पंजीयन में सामने आए बड़े फर्जीवाड़े पर आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर के निर्देश पर जांच पूरी होने के बाद चार पटवारियों को निलंबित कर दिया गया, चार कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं और चार तत्कालीन तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। आठ समिति प्रबंधकों और कंम्प्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ एफआइआर (FIR) दर्ज कराई गई है। प्रशासन अब यह भी जांच कर रहा है कि फर्जी पंजीयन के आधार पर कितनी मात्रा में गेहूं की खरीदी हुई और शासन को कितना आर्थिक नुकसान पहुंचा। बता दें कि आरोपियों ने भू-अभिलेखों में हेराफेरी कर अपात्रों और यहां तक कि भगवान के नाम पर दर्ज जमीनों पर फर्जी तरीके से गेहूं का पंजीयन कराकर लाखों का वारा-न्यारा किया था। मामले को पत्रिका ने उजागर किया था।