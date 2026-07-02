‘ये जो इतना हवा में है न, मिल गया तो मार दूंगा’, राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष को कर्मचारी की खुली धमकी

जानकारी के अनुसार नगर पालिका के जल विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी राजपाल सिंह परमार के खिलाफ शिकायत की गई है। पुलिस ने शिकायत पर कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिा है। उस पर सार्वजनिक तौर पर नगर पालिका राजगढ़ के सोशल मीडिया ग्रुप पर धमकी भरे मैसेज करने, चाकू का फोटो डालने के आरोप हैं। उसने अध्यक्ष को भी धमकाया है। पुलिस ने आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी उक्त कर्मचारी इस तरह से धमकी दे चुका है। कोतवाली थाना टीआई मंजू मखेनिया ने बताया- मामले में कर्मचारी राजपालसिंह परमार के खिलाफ धमकाने का मामला दर्ज किया है। उसने अध्यक्ष को फोन पर धमकाया था, जान से मारने की धमकी दी थी। जहां तक सोशल मीडिया ग्रुप की बात है तो उसमें डीपीओ से परामर्श लेकर हम धारा बढा़एंगे।