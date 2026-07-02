दोनों पत्नियों को हुआ आमना-सामना, राजगढ़ में जेई के घर मचा हंगामा

rajgarh je newsघटना के बाद दूसरी पत्नी और जेई की ओर से थाने में आवेदन दिए गए हैं। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर विवाद और परेशान करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आवेदन लेकर मामले को जांच में लिया है। गुरुवार देर रात तक किसी भी पक्ष की ओर से प्रकरण दर्ज नहीं किया गया था। जीरापुर थाना प्रभारी हुकुमचंद मीणा ने बताया कि जेई का उनकी डबरा क्षेत्र निवासी पत्नी के साथ भरण-पोषण का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पेशी और भरण-पोषण से जुड़े विवाद के चलते उनकी पत्नी जीरापुर आई थीं। दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, मामले की जांच की जा रही है।