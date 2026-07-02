2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

दोनों पत्नियों को हुआ आमना-सामना, राजगढ़ में जेई के घर मचा हंगामा

JEE Family Dispute: जेई के घर पहुंची दूसरी पत्नी को पता चला कि घर में अन्य महिला मौजूद है तो उसने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, विवाद की स्थिति की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लेकर आई।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Jul 02, 2026

rajgarh je news

jee family dispute second wife reaches home, जेईई के घर पर हंगामा (source-patrika)

Rajgarh JEE Family Dispute: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर की मूंदड़ा कॉलोनी में गुरुवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब बिजली कंपनी के एक जूनियर इंजीनियर (जेई) की दूसरी पत्नी उन्हें तलाशते हुए उनके निवास पर पहुंच गईं। यहां घर के अंदर एक अन्य महिला के मौजूद होने की जानकारी मिलने के बाद विवाद बढ़ गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर मामला शांत कराया।

जेई को ढूंढते घर पहुंची दूसरी पत्नी

मुरैना जिले के आंबाह निवासी जेई की पहली पत्नी उनके पैतृक निवास पर रहती हैं। वहीं ग्वालियर जिले की डबरा निवासी महिला से उनका दूसरा विवाह हुआ था। दोनों के बीच बाद में विवाद हो गया और वर्तमान में न्यायालय में भरण-पोषण का मामला विचाराधीन है। आरोप है कि जेई न तो न्यायालय की पेशी पर पहुंचे और न ही भरण-पोषण राशि का भुगतान किया। इसी के चलते दूसरी पत्नी अपने एक रिश्तेदार के साथ जेई को तलाशते हुए जीरापुर पहुंची थी।

जमकर हुआ हंगामा

घर के पास ही उनका जेई से आमना-सामना हो गया। इसी दौरान दूसरी पत्नी को पता चला कि जेई के निवास पर एक अन्य महिला भी मौजूद है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और मामला हंगामे तक पहुंच गया। घर के बाहर विवाद होता देख आसपास के लोग एकत्र हो गए। स्थिति बिगड़ती देख किसी ने डायल-112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को जीरापुर थाने ले गई, जहां समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।

दोनों पक्षों ने दिए आवेदन

rajgarh je newsघटना के बाद दूसरी पत्नी और जेई की ओर से थाने में आवेदन दिए गए हैं। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर विवाद और परेशान करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आवेदन लेकर मामले को जांच में लिया है। गुरुवार देर रात तक किसी भी पक्ष की ओर से प्रकरण दर्ज नहीं किया गया था। जीरापुर थाना प्रभारी हुकुमचंद मीणा ने बताया कि जेई का उनकी डबरा क्षेत्र निवासी पत्नी के साथ भरण-पोषण का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पेशी और भरण-पोषण से जुड़े विवाद के चलते उनकी पत्नी जीरापुर आई थीं। दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, मामले की जांच की जा रही है।

पत्नी-बेटों को कुल्हाड़ी से काटने से पहले मुरैना में बलराम ने फूफा को भेजे थे 3 ऑडियो मैसेज

ये भी पढ़ें
morena

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 10:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / दोनों पत्नियों को हुआ आमना-सामना, राजगढ़ में जेई के घर मचा हंगामा

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Viral Video: वीडियो बनता देख वर्दीधारी ने निकालकर फेंकी नेम प्लेट, राजगढ़ ट्रैफिक थाना परिसर में हंगामा

rajgarh police
राजगढ़

Snake Bite: रात 12 बजे किचन में छिपा बैठा था सांप, दूध का बर्तन रखने पहुंचे स्कूल संचालक को डसा, मौत

rajgarh snake
राजगढ़

Municipal Chairman: 'ये जो इतना हवा में है न, मिल गया तो मार दूंगा', राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष को कर्मचारी की खुली धमकी

rajgarh
राजगढ़

BJP Leader: बीजेपी नेता और नगर पालिका अध्यक्ष विनोद साहू को 3 महीने की सजा, राजगढ़ में नर्स से की थी मारपीट

bjp leader vinod sahu
राजगढ़

Python Rescue: शिकार कर खेत में आराम कर रहा था 10 फीट का अजगर, राजगढ़ में किसान ने देखा तो निकल पड़ी चीख

Python Rescue
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.