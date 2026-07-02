वीडियो बनता देख वर्दीधारी ने निकालकर फेंकी नेम प्लेट, राजगढ़ ट्रैफिक थाना परिसर में हंगामा

जानकारी के अनुसार भोजराज गुर्जर का डंपर लेकर चालक शैतान सिंह निवासी बनियाटोड़ी का जा रहा था, जिसे खाकी वर्दी पहने एक जवान (नेम प्लेट पर विक्रम सिंह लिखा था) ने राजगढ़ चौराहे पर ट्रैफिक थाने के सामने हाथ देकर रुकवाया। डंपर रोककर जैसे ही ड्राइवर शैतान सिंह नीचे उतरा तो वर्दीधारी ने बगैर किसी कारण के ड्राइवर को दो थप्पड़ मार दिए। ड्राइवर ने इसकी सूचना वाहन मालिक को दी जिसके बाद डंपर मालिक भोजराज गुर्जर मौके पर पहुंचे। वाहन मालिक के मौके पर पहुंचते ही नशे की हालत में मौजूद वर्दीधारी भागते हुए ट्रैफिक थाना परिसर के अंदर जा घुसा।