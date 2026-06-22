‘नेट खत्म टाइम पास नहीं हो रहा, सोचा आपको परेशान कर लूं’, रीवा के CM हेल्पलाइन में आ रही शिकायते

Collector Action- सीएम हेल्पलाइन में जहां आसानी से शिकायत (CM Helpline Complaints) दर्ज होती है और उसका निराकरण भी घर बैठे होता है। अब कुछ लोगों ने इसे टाइम पास का जरिए बना लिया है। लगातार अनावश्यक शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से कलेक्टर ने ऐसे शिकायतकर्ताओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए भी कहा है। हाल के दिनों में कई ऐसी शिकायतें पहुंची है जिसमे कहा गया है कि गर्मी बहुत है, मोबाइल का नेट भी खत्म हो चुका है टाइम पास नहीं हो रहा है। वह परेशान है तो सीएम हेल्पलाइन वालों को भी थोड़ा परेशान करना चाहते है। बीते करीब दो सप्ताह के भीतर करीब दर्जनभर से अधिक शिकायतें चिन्हित की गई है।