Ujjain news: स्वाइन फ्लू से 60 साल की महिला की मौत, बदलते मौसम में इग्नोर न करें ये 4 लक्षण

महिला की तबीयत खराब होने पर 28 जुलाई को उन्हें अवंतिका अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने और स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर 31 जुलाई को जांच कराई गई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद महिला को गंभीर स्थिति में इंदौर के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी था। डॉ. एचपी सोनानिया ने बताया कि 31 जुलाई को महिला के स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। उन्होंने बताया कि लंबे समय बाद शहर में स्वाइन फ्लू का मामला सामने आया है।