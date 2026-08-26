CS Result: अंशी की ऑल इंडिया 24वीं रैंक, संभव रहे इंदौर टॉपर

इंदौर सेंटर से परीक्षा देने वाली रायसेन की अंशी जैन ने सीएस प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक-24 हासिल कर शहर का गौरव बढ़ाया। वे सिटी रैंक में प्रथम रहीं। अंशी ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने अपने स्वयं के नोट्स तैयार किए और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। उन्होंने कई सोशल मीडिया ह्रश्वलेटफॉर्म से पूरी तरह लॉग आउट कर दिया था। केवल उन्हीं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जिनसे शिक्षकों और पढ़ाई से जुड़े लोगों से संपर्क किया जा सके। अंशी ने बताया कि उन्होंने लगातार लंबे समय तक पढऩे के बजाय बीच-बीच में ब्रेक लेकर तैयारी की। ब्रेक के दौरान लंच करने या माता-पिता से बातचीत करने के बाद फिर पढ़ाई शुरू करती थीं। उन्हें ऑल इंडिया रैंक मिलने की उम्मीद थी, हालांकि 24वीं रैंक से वे खुश हैं। अब उनका लक्ष्य किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप हासिल करना है।