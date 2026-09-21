21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

इंदौर में जिस सड़क पर दौड़ रहे थे वाहन, अचानक बीचो-बीच हो गया 10 फीट गहरा गड्ढा

Pandharinath Temple Road Indore : पंढरी नाथ मंदिर के सामने चेंबर के पास सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसे सूचना मिलने पर नगर निगम द्वारा मिट्टी डलवाकर भरवाया गया।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Sep 21, 2026

Pandharinath Temple Road Indore

पंढरी नाथ मंदिर के सामने हुआ गड्ढा (फोटो सोर्स: Patrika)

Indore News :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में एक तरफ जहां अनंत चतुर्दशी के मौके पर निकलने वाली झांकियों को लेकर प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी झांकी मार्ग का निरीक्षण कर रहे थे, इसी दौरान अचानक राजवाड़ा से कुछ कदम की दूरी पर सड़क धंसने की घटना सामने आ गई। पंढरीनाथ मंदिर के पास ये हादसा ठीक उस समय हुआ, जब मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी थी। इसी दौरान अचानक सड़क का एक हिस्सा 10 फीट से अधिक धंस गया। घटना के चलते इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी लगते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और डंपर से मिट्टी गड्ढे में भरकर उसे अस्थाई तौर पर बंद किया गया है।

आपका बता दें कि, कुछ दिन पहले ही इसी इलाके में नर्मदा पाइपलाइन में काम किया गया था। अब पाइप लाइन में किए गए काम के बाद सड़क धंसने से विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि, सड़क की मरम्मत किस तरह की गई और काम की निगरानी किस स्तर पर की गई, ये सब सवालों के घेरे में है।

हालही में विजय नगर और जूनी इंदौर में भी धंस चुकी सड़क

आपको ये भी बता दें कि, पंढरीनाथ मंदिर के सामने सड़क धंसने की ये घटना शहर में कोई पहली घटना नहीं। इससे पहले विजय नगर और जूनी इंदौर इलाके में भी सड़क धंसने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद सड़क निर्माण और मरम्मत के काम की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजवाड़ा से कुछ ही दूरी पर हुई इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लोगों में चर्चा है कि, ऐसा नहीं अचानक कहीं और ऐसा ही गड्ढा हो जाए।

अस्थाई तौर पर बंद किया गया गड्ढा

फिलहाल, घटना के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और गड्ढे को अस्थाई तौर पर बंद करा दिया है। निगम अधिकारियों के मुताबिक, जल्द ही इस स्थान पर व्यवस्थित तरीके से काम कराया जाएगा, ताकि झांकी मार्ग पर आवागमन के दौरान किसी तरह की परेशानी न सामने आए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2026 04:15 pm

Published on:

21 Sept 2026 03:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में जिस सड़क पर दौड़ रहे थे वाहन, अचानक बीचो-बीच हो गया 10 फीट गहरा गड्ढा

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सागर में नइया डार दई…’ सुनील लोधी के भजनों से गूंजेगा इंदौर शहर, 3 अक्टूबर को होगा भजन महोत्सव

सुनील लोधी (Photo Source - Patrika)
इंदौर

इंदौर में भाजपा नेता के बेटे ने सिरदर्द को समझा गैस, नस हुई ब्लॉक, ऑपरेशन के बाद लाखों फॉलोवर्स को रुला गया नमन

bjp leader son naman meena death indore last rites brain hemorrhage
इंदौर

Indore Electric buses: 40 नई इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑपरेटर तय, 23 रुटों पर यात्रियों को मिलेगी सुविधा

नई इलेक्ट्रिक बसें, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
इंदौर

इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का महिला भाजपा पार्षद पर भद्दा कमेंट, मंच पर ठहाके लगाते रहे मंत्री, वीडियो वायरल

minister kailash vijayvargiya body shaming comment video viral
इंदौर

Indore News: 'मम्मी में खेलने जा रहा हूं…', फिर लौटकर नहीं आया 8 साल का वंश

8 year old boy vansh
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.