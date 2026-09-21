इंदौर में जिस सड़क पर दौड़ रहे थे वाहन, अचानक बीचो-बीच हो गया 10 फीट गहरा गड्ढा

Indore News :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में एक तरफ जहां अनंत चतुर्दशी के मौके पर निकलने वाली झांकियों को लेकर प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी झांकी मार्ग का निरीक्षण कर रहे थे, इसी दौरान अचानक राजवाड़ा से कुछ कदम की दूरी पर सड़क धंसने की घटना सामने आ गई। पंढरीनाथ मंदिर के पास ये हादसा ठीक उस समय हुआ, जब मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी थी। इसी दौरान अचानक सड़क का एक हिस्सा 10 फीट से अधिक धंस गया। घटना के चलते इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी लगते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और डंपर से मिट्टी गड्ढे में भरकर उसे अस्थाई तौर पर बंद किया गया है।