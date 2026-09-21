Indore Electric buses: 40 नई इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑपरेटर तय, 23 रुटों पर यात्रियों को मिलेगी सुविधा

Indore news: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में 25 सितंबर से परिवहन विभाग की कंपनी एआइसीटीएसएल 40 इंटरसिटी बसें शुरू करने जा रही है। सभी बसें नारंगी रंग की होगी और कंपनी की देखरेख में परिवहन होगा। 23 रूट पर नई इंटरसिटी बसें चलाने के लिए ऑपरेटर तय हो चुके हैं। ऑपरेटर की बसें कंपनी से जुड़ेगी। एआइसीटीएसएल के कार्यकारी निदेशक अर्थ जैन के मुताबिक, कंपनी से अनुबंधित सभी बसें नारंगी रंग में करने का काम चल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि लोक परिवहन समिट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 25 सितंबर से इंदौर में बसें शुरू करने की बात की थी।