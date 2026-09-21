इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का भाजपा पार्षद पर भद्दा कमेंट, मंच पर ठहाके लगाते रहे मंत्री, वीडियो वायरल

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 'छात्रों की गूंज' (Chhatron Ki Goonj) पर भी निशाना साधा। उन्होंने छात्रों की गूंज को झूठ की गूंज बताया। कैलाश ने कहा कि राहुल गांधी परिवर्तन नहीं ला सकते है। उन्होने आगे कहा कि 'गांधी' नाम सत्य से जुड़ा होता है लेकिन राहुल तो झूठ की राह पर चल रहे है। ऐसी राजनीति से न तो उनका भला होगा और न ही देश का भला होगा। बता दें कि, 19 सितंबर को इंदौर में 'छात्रों की गूंज; कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां राहुल गांधी ने शिक्षा, रोजगार और मौजूदा व्यवस्था को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे।