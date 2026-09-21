इंदौर में भाजपा नेता के बेटे ने सिरदर्द को समझा गैस, नस हुई ब्लॉक, ऑपरेशन के बाद लाखों फॉलोवर्स को रुला गया नमन

BJP leader son naman meena death: मध्य प्रदेश के इंदौर से दुखद खबर सामने आ रही है। भाजपा नेता नंदी मीणा (BJP Leader Nandi Meena) के घर उस समय मातम छा गया जब उनके 25 वर्षीय बेटे नमन का ब्रेन हेमरेज होने से निधन हो गया। नमन सोशल मीडिया का चर्चित चेहरा भी था जिसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे। पांच दिन पहले अचानक सिर में दर्द हुआ तो पिता अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच कराई तो सिर की एक नस ब्लॉक होने की बात सामने आई, इलाज चल रहा था और इस बीच अटैक आ गया।