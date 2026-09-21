‘सागर में नइया डार दई…’ सुनील लोधी के भजनों से गूंजेगा इंदौर शहर, 3 अक्टूबर को होगा भजन महोत्सव

आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भक्ति और संस्कारों से जोडऩा है। आयोजन के दौरान समाजसेवी नीना देवी अग्रवाल की स्मृति में कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया जाएगा। आयोजन समिति के संरक्षक विनोद अग्रवाल, अविनाश अग्रवाल, पवन सिंघानिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की जानकारी दी। महानगर संगठन के संस्थापक अमिताभ स्वाति सिंघल, दिलीप कविता गर्ग और समन्वयक बिंदु विनोद अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अग्रसेन जयंती पर इन्दौर शहर में होने वाले सबसे बड़े कार्यक्रम के इन्ट्री पास सभी अग्र बंधु एवं श्रीराम भक्त 24 अक्टूबर से अग्रवाल समाज नवनिर्माण समिति, समग्र अग्रवाल समाज जिला इन्दौर में फॉर्म स्थलों पर से प्राप्त कर सकते हैं।