इंदौर में बैंक अकाउंट डिटेल निकाली तो फटी रह गईं शख्स की आंखें, अनजान खातों में ट्रांसफर हो गए 65 हजार

इधर, साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आमजन को जागरूक करने के लिए एमपी पुलिस द्वारा संचालित 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान के अंतर्गत इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नर्देशन में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक, रविवार सुबह 5.30 बजे नेहरू स्टेडियम से साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया है। आयोजन नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर, जीपीओ, नवलखा चौराहा, भंवरकुआं से होते हुए दोबारा नेहरू स्टेडियम पर समाप्त हुआ। मैराथन के जरिए नागरिकों को साइबर अपराधों, ऑनलाइन ठगी एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है।